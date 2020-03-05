Киев надеется на продление санкций ЕС в отношении РФ из-за Крымского моста

Киев, 5 марта. Правительство Украины надеется на продление санкций в отношении России из-за начала железнодорожного сообщения с полуостровом Крым. Об этом в своем Facebook заявил постпред Украины при ЕС Николай Точицкий.

По словам Точицкого, комитет постоянных представителей ЕС согласовал продление санкций против 175 граждан и 44 организаций из России. Ограничение предполагает запрет на поездки по стране и замораживание активов в Европейском союзе.

«Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС в ответ на начало Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом», – заявил постпред Украины при ЕС.

Первый состав из Петербурга в Севастополь отправился с Московского вокзала 23 декабря 2019 года. Время в пути до города-героя составило 43 часа 25 минут. Возрожденная «семерка» проехала через Тверь, Рязань, Ростов, новые станции Тамань и Керчь пассажирские, Джанкой, Симферополь и 25 декабря ее торжественно встретили в Севастополе.

К 20 января через Крымский мост прошли уже 100 пассажирских поездов. Пик пассажиропотока был зафиксирован 3 января, когда по мосту через Керченский пролив проехали 2,8 тысячи человек. Отмечается, что сотым по счету стал поезд, следовавший из Севастополя в Северную столицу.

Напомним, Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году после госпереворота на Украине. Республика отказалась признавать легитимность новых киевских властей и провела референдум, по итогам крымчане единогласно выступили за то, чтобы выйти из состава этой страны. Однако Киев считает волеизъявление народа незаконным, итоги плебисцита не признает и требует продлевать антироссийские санкции из-за якобы «оккупации» полуострова.