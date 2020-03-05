Евросоюз намерен защищать границы от нелегальной миграции

Брюссель, 5 марта. Евросоюз намерен защищать свои границы от нелегальной миграции, но готов оказывать помощь беженцам. Об этом заявили участники пресс-конференции по итогам прошедшего в среду, посвященного кризисной миграционной ситуации на границе Греции с Турцией, заседания экстренного Совета по внутренним делам.

Председательствовавший на Совете глава МВД Хорватии Давор Божинович подчеркнул, что Евросоюз намерен управлять миграционными потоками, предупреждать нелегальные переходы границы и использовать возможности легальной миграции. По его словам, в противном случае права мигрантов продолжат нарушать нелегальные перевозчики. Божинович заявил, что мигранты должны попадать на территории ЕС законно, имея представление о том, на какие средства они будут жить.

Член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон заявил, что на границе Греции и Турции сложилась «чрезвычайно тревожная» ситуация и необходимо любой ценой не допустить долгосрочного кризиса. Чиновник добавила, что мигрантов убеждают в открытости границ и возможности просто «войти на территорию Евросоюза». По словам Йохансона, таким образом мигрантами «манипулируют», направляя их к границам.

Ранее власти Турции заявили, что больше не могут сдерживать потоки мигрантов и открыли свои границы с Евросоюзом, сообщила «Газета.ру».

Причиной этого решения стало желание Анкары оказать давление на европейских лидеров и НАТО, чтобы Альянс выступила в поддержку турецкой армии в Сирии. Действия турецких властей уже привели к столкновениям на границе с Грецией.