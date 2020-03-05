Диетолог рассказал, как не стоит есть яблоки

Москва, 5 марта. Диетолог Ирина Лизун рассказала россиянам, как не стоит есть яблоки. По словам врача, данный фрукт является самым простым и полезным в рационе, однако некоторые люди чистят его, чего делать не стоит.

Дело в том, что именно в кожуре яблока содержатся пищевые волокна, которые помогают очищать наш организм. Лизун отмечает, что большая проблема современных людей, это плохая работа желудочно-кишечного тракта. При этом многие забывают, что данный орган играет важную роль в естественной детоксикации.

«Если он хорошо работает, то организм сам себя и очищает. Пищевые волокна, которые есть в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы ничего не застаивалось», – объясняет диетолог.

Кроме того, пищевые волокна являются подкормкой для различных бактерий, которые в процессе поглощения кожуры яблока выделяют множество полезных веществ.

Ирина Лизун предположила, что причина, по которой россияне начали чистить яблоки, скрывается в агрессивном маркетинге торговых сетей. Различные магазины для придания фруктам более приятного вида обрабатывают их пищевым воском. Он в свою очередь действительно может плохо сказаться на здоровье человека.

При этом врач отмечает, что перед употреблением яблоко необходимо тщательно промыть под теплой водой и потереть полотенцем.

«Воск так полностью не смоется, но хоть частично убирается. Воски могут дать аллергическую реакцию или сыпь. Если заметили за собой такое, то тогда такие яблоки лучше начать чистить перед едой», – заявила Ирина Лизун в интервью радио Sputnik.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие фрукты и овощи предпочитают россияне. Среди лидеров рейтинга оказался картофель, огурцы и капуста. Среди фруктов чаще всего россияне покупают бананы, яблоки, виноград, киви, груши, гранат и персики, пишет «Газета.ru».