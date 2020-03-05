ВОЗ сообщила о 12 тысячах человек, заразившихся коронавирусом за пределами Китая

Москва, 5 марта. Общее число человек, заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 за пределами Китая, превысило отметку в 12 тысяч. Соответствующие данные были предоставлены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за последние сутки за границами Китая зафиксировано 2 103 новых случая инфицирования. Тем самым количество зараженных вне республики достигло 12 668 человек. С заболеванием столкнулись граждане в 76 странах мира. При этом, количество летальных исходов увеличилось до 214, сообщает РИА Новости.

По последним данным, коронавирус был обнаружен также в Аргентине, Чили, Польше и Украине. Кроме того, сегодня ночью власти Сингапура подтвердили наличие инфекции у одного из пассажиров самолета, который прибыл в страну из турецкого города Стамбула. Сейчас специалисты устанавливают всех контактировавших с пациентом. Самолету пока решено не давать разрешения на вылет из страны.

В настоящее время власти Турции не сообщали об обнаружении на территории страны коронавируса, однако в случае возникновения эпидемии Анкара может понести существенные убытки из-за потери туристического потока, в том числе, из России.