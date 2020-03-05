Отметивший 66-летие Моисеев рассказал о жизни на пенсии и тоске по сцене

Москва, 5 марта. Отпраздновавший 66-летие певец Борис Моисеев рассказал о тоске по сцене и жизни на пенсии.

Борис Моисеев отпраздновал день рождения 4 марта. Ранее он говорил о желании провести торжество в собственной квартире в Москве в кругу друзей. В гости к артисту должны были прийти Нелли Кобзон, Галина Романовская и Ада Тодд. Также исполнитель надеялся на поток поздравительных сообщений и телефонных звонков.

Певец отметил, что сильно скучает по сцене, но с каждым годом желание вернуться становится все «несбыточнее».

«Я страшно скучаю по сцене. Но вернуться… Уже и времени много прошло… С каждым годом это все сложнее и несбыточнее. Но, знаете, я прекрасно себя чувствую в новом качестве — в качестве заслуженного пенсионера», — сообщил Моисеев в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Исполнитель признался, что одним из его главных увлечений стали соцсети. Моисеев отметил, что много общается с поклонниками со всего мира и часто получает подарки.

Ранее директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал о размере пенсии певца, сообщила «Газета.ру». По его словам, исполнитель получает пенсию в 25 тысяч рублей, а также надбавку в 30 тысяч рублей от мэра Москвы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России.

В 2010 году Моисеев перенес инсульт и впал в кому, после этого у певца парализовало половину тела. Однако Моисееву удалось быстро восстановиться и выступить на фестивале «Новая волна» в Юрмале в 2011 году.

В июле 2019 года на вопрос корреспондента одного из российских изданий о возвращении на большую сцену, исполнитель ответил категорическим отказом, заявив, что даже не хочет слышать об этом.