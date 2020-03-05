Собчак и Богомолов станут ведущими премии «Жара»

Москва, 5 марта. Журналистка Ксения Собчак вместе со своим супругом, режиссером Константином Богомоловым, станут ведущими музыкальной премии «Жара». Видео с их именами в качестве ведущих было показано под вальс Мендельсона на вечеринке «Жара Awards».

Мероприятие должно вскоре состояться в Баку. При этом фанаты отмечают, что если для Собчак участие в подобных светских мероприятиях привычно, то Константин Богомолов ранее ведущим не являлся. Кроме того, публику интересует размер гонорара, который получит звездная пара за выход на сцену, пишет журнал StarHit.

Напомним, в настоящее время Ксения Собчак является ведущей телешоу «Док-ток» на Первом канале. Первый выпуск передачи вышел в свет 10 февраля. Ее партнером стал известный тележурналист Александр Гордон.

По словам Собчак, в отличие от многих других проектов, в «Док-ток» нет скандалов и разборок в студии, а присутствует «вдумчивое обсуждение темы». По ее словам, идея проекта появилась около трех лет назад. Такая продолжительная реализация обусловлена тем, что был снято несколько пилотных выпусков и проводилась длительная работа по набору команды.

Александр Гордон в свою очередь отметил, что основная идея шоу заключается в том, что они с Собчак — разные люди, обращающиеся к различной аудитории, пишет «Газета.ru».