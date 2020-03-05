Вертолет с главой местной полиции на борту потерпел крушение на Филиппинах

Манила, 5 марта. Вертолет филиппинской национальной полиции с несколькими высокопоставленными чиновниками на борту потерпел крушение в провинции Лагуна. Об этом сообщило Philippine News Agency.

Вертолет разбился во время взлета. Находившиеся на борту люди, включая главу филиппинской полиции Арчи Гамбоа, были доставлены в больницы. В издании отметили, что в момент извлечения из-под обломков Гамбоа находился в сознании. О состоянии остальных пострадавших информации нет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что филиппинские правоохранительные органы задержали мужчину, взявшего в заложники 30 человек в одном из торговых центров Манилы.