Гаспарян показал настоящее лицо певицы Понаровской

Москва, 5 марта. Журналист Артур Гаспарян опубликовал в социальных сетях фотографию российской джазовой певицы Ирины Понаровской. На снимке лицо артистки запечатлено без ретуши и фильтров.

Фото Гаспарян выложил в среду в своем Instagram-аккаунте. Снимок был сделан в студии Первого канала на шоу у Максима Галкина. Выпуск был посвящен творческому пути артистки. В подписи журналист отметил талант Понаровской, а также ее ум и обаяние.

«Расхожее словечко «дива» — это клише. А на деле — ум, обаяние, невероятная душевность и в то же время аристократизм высочайшего уровня. Роскошная певица. Все, что я люблю. Плюс было, что вспомнить, конечно. И разумеется породистая красота высшей пробы, что лишь добавляло изыска всему перечисленному», – прокомментировал Гаспарян отметив, что съемки телепередачи удались.

Напомним, ранее приемная дочь Понаровской Анастасия Кармышева дала откровенное интервью. В нем она рассказала о непростом прошлом и взаимоотношениях с артисткой. Дело в том, что Кармышеву в детстве взяла на воспитание Понаровская. Однако после рождения сына Энтони певица отдала приемную дочь в детдом, пишет «Газета.ru».