Волынец оценила слова протоирея Смирнова о «ненужности» образования для девочек

Москва, 5 марта. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец оценила слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о «ненужности» образования для девочек и призвала не понимать их буквально.

Священник в эфире одной из радиостанций привел пример из приходской жизни. По его словам, мать оставила семилетнюю дочь помогать дома с младенцем, а не отдала ребенка в школу. Смирнов высказал мнение, что важнее «семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет». Протоиерей добавил, что оставшись помогать дома девочка «будет уже готовая мама», которая «все будет уметь», тогда как в школе она будет «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».

Волынец считает, что Смирнов хотел напомнить о «главной миссии женщины», которая заключается в том, чтобы «состояться как жена и мама». По ее мнению, словами о ненужности школы для девочек Смирнов выразил тревогу в связи с тем, что женщины увлечены карьерой и часто выходят из детородного возраста к тому моменту, когда становятся независимыми и самостоятельными.

По словам Волынец, протоиерей «намеренно сгущает краски».

«Он знает, что родители могут, согласно закону, сделать выбор в пользу домашнего образования. Но все равно ребенок прикреплен к школе, сдает экзамены. А если ребенка родители не прикрепят к школе, то их могут ограничить в родительских правах», — цитирует главу Национального родительского комитета НСН.

Ранее слова Смирнова прокомментировали в Московском патриархате, сообщила «Газета.ру». Главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что можно спорить с какими-то акцентами в этом выступлении, но из него не следует, что Смирнов призвал не отдавать девочек в школу. Священник высказался о преимуществе семейного образования перед школьным, подчеркнул Легойда.