Минтруд РФ готовит реформу оплаты декретов и отпусков

Москва, 5 марта. Министерство труда России разрабатывает кардинальную реформу системы оплаты больничных, декретов и отпусков. Согласно законопроекту, со следующего года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС). В настоящее время данные расходы несет работодатель.

Целью законопроекта является обеспечение гарантированного получения гражданами страховых выплат. Предполагается, что, если больничные листы, пособия по беременности и иные компенсации будет выплачивать ФСС, повысится уровень и качество обслуживания граждан.

Законопроект должен быть представлен правительству в сентябре 2020 года, а на обсуждение в Госдуму внесен в декабре, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службе правительства.

Зампред фракции «Единая Россия» в Думе Андрей Исаев пояснил, что партия готова поддержать подобную инициативу. Но с условием, что выплаты будут своевременны. По его мнению, работникам этот законопроект может дать ряд преимуществ. В частности, у работодателя может не оказаться средств для выплат, которые может гарантировать ФСС.

«Поэтому для трудящихся этот механизм выплат является лучшим. Но мы, конечно, будем обращать внимание, чтобы была обеспечена реальная возможность получить деньги — например, в кассах ФСС, которые можно расположить, допустим, в поликлиниках», – поясняет Исаев.

К законопроекту положительно отнеслись и иные партии. Например, в КПРФ пояснили, что благодаря поправкам работники смогут получать выплаты вне зависимости от финансовых проблем работодателя. В «Справедливой России» отметили, что важно изучить законопроект, однако государство все же надежнее бизнеса, поэтому в партии оценивают данные поправки позитивно.