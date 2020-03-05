Режим ЧС введен в Калифорнии из-за коронавируса

Лос-Анджелес, 5 марта. Режим ЧС введен в штате Калифорния из-за распространения коронавируса COVID-19.

Эта мера сделала Калифорнию третьим штатом США, объявившим чрезвычайное положение. До этого режим ЧС был объявлен в Вашингтоне и Флориде, передает The Associated Press.

Ранее в среду власти округа Плэсер (штат Калифорния) сообщили, что от коронавируса скончался первый местный житель. Отмечалось, что «это был пожилой человек, у которого имелись и иные проблемы со здоровьем». В этом округе это был второй случай заражения коронавирусом и первый летальный случай в Калифорнии.

По данным управления здравоохранения штата, в настоящее время в Калифорнии коронавирус подтвержден у 53 пациентов. В их числе те, кто был инфицирован за пределами страны.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил журналистам, что объявление режима ЧС должно помочь быстро закупать материалы и ресурсы. По его словам, власти штата особенно сосредоточены на помощи центрам и домам престарелых.

Согласно последним данным, в штате Вашингтон зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом, десять пациентов скончались. Во вторник в штате было 27 инфицированных, умерших из-за вируса было девять.

Напомним, вспышка опасной формы пневмонии произошла в городе Ухань в конце 2019 года. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что власти страны смогут победить коронавирус на всей территории Китая до конца марта. По его словам, 99% случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, были зафиксированы на территории Китая.