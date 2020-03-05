Экс-депутат Рады Олейник не увидел ничего положительного в смене премьера

Киев, 5 марта. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал назначение Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. По мнению политика, ничего положительного в данной смене власти нет.

По мнению Олейника, новый глава украинского правительства не имеет никаких крупных достижений. Потому он считает, что Олейника кто-то «поставил» на пост и кто-то будет им управлять.

«Хрен редьки не слаще. Есть такая пословица из басни: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!». На этом примере очень легко показать ситуацию на Украине. Премьер должен быть профессионалом, а Шмыгаль – летун», – цитирует экс-депутата Верховной рады Украины НСН.

По словам Олейника, «группы влияния будут требовать играть их музыку», так как они заплатили за продвижение в правительство той или иной кандидатуры. Поэтому ничего путного из этого не выйдет, считает политик.

Напомним, в среду президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Рады раскритиковал работу правительства Алексея Гончарука, и предложил парламенту проголосовать за дальнейшую судьбу кабинета министров. Согласно решению депутатов, Гончарук был отправлен в отставку, а на его место назначен Денис Шмыгаль.

Позже новый глава правительства назвал приоритетные задачи в работе кабмина. Так, по его мнению, главными направлениями является укрепление нацбезопасности Украины, реформа децентрализации страны, а также повышение качества медицины, сообщает «Газета.ru».