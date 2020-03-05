Коронавирус выявлен у пассажира лайнера Turkish Airlines в Сингапуре

Сингапур, 5 марта. Власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного из пассажиров самолета, прибывшего в страну из Стамбула компанией Turkish Airlines.

«Минздрав в среду подтвердил, что у одного из пассажиров рейса TK54 обнаружен коронавирус», — говорится в сообщении Минтранса Сингапура.

Сейчас специалисты устанавливают всех контактировавших с пациентом. Самолету, который должен был вернуться в Стамбул, пока решено не давать разрешения на вылет из страны.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань. По последним данным на утро среды, 4 марта, есть подозрение на коронавирус у двух граждан РФ, которые приехали в ОАЭ на соревнования. Всю команду велогонщиков отправили на карантин. Есть подозрение, что они могли заразиться от спортсменов из Италии, где бушует коронавирус, передает «Царьград».

Вирус распространился уже на 73 страны. По данным ВОЗ, коронавирус за прошедшие сутки добрался до Португалии, Саудовской Аравии, Туниса, Марокко, Латвии, Андорры, Иордании и Сенегала, передает «Газета.ру».

Отметим, что россиянам не рекомендуют посещать Турцию не только из-за распространения коронавируса, но и после обострения русофобских настроений в стране. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, как и в случае с коронавирусом, истерику в Турции подогревают так называемые эксперты-аналитики и СМИ. Самым ярким, пожалуй, было недавнее выступление турецкого профессора Месута Хакки, который напомнил, что Россия и Турция воевали друг с другом 16 раз, и Анкара в целом готова повторить. Официальная ли это позиция властей или всего лишь частное мнение пожилого (хоть и многоуважаемого) турка — пока непонятно.