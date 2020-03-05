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Коронавирус выявлен у пассажира лайнера Turkish Airlines в Сингапуре

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Коронавирус выявлен у пассажира лайнера Turkish Airlines в Сингапуре

Сингапур, 5 марта. Власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного из пассажиров самолета, прибывшего в страну из Стамбула компанией Turkish Airlines.

«Минздрав в среду подтвердил, что у одного из пассажиров рейса TK54 обнаружен коронавирус», — говорится в сообщении Минтранса Сингапура.

Сейчас специалисты устанавливают всех контактировавших с пациентом. Самолету, который должен был вернуться в Стамбул, пока решено не давать разрешения на вылет из страны.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань. По последним данным на утро среды, 4 марта, есть подозрение на коронавирус у двух граждан РФ, которые приехали в ОАЭ на соревнования. Всю команду велогонщиков отправили на карантин. Есть подозрение, что они могли заразиться от спортсменов из Италии, где бушует коронавирус, передает «Царьград».

Коронавирус выявлен у пассажира лайнера Turkish Airlines в Сингапуре

Вирус распространился уже на 73 страны. По данным ВОЗ, коронавирус за прошедшие сутки добрался до Португалии, Саудовской Аравии, Туниса, Марокко, Латвии, Андорры, Иордании и Сенегала, передает «Газета.ру».

Отметим, что россиянам не рекомендуют посещать Турцию не только из-за распространения коронавируса, но и после обострения русофобских настроений в стране. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, как и в случае с коронавирусом, истерику в Турции подогревают так называемые эксперты-аналитики и СМИ. Самым ярким, пожалуй, было недавнее выступление турецкого профессора Месута Хакки, который напомнил, что Россия и Турция воевали друг с другом 16 раз, и Анкара в целом готова повторить. Официальная ли это позиция властей или всего лишь частное мнение пожилого (хоть и многоуважаемого) турка — пока непонятно.

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