Сирийские ПВО успешно отразили ракетную атаку

Дамаск, 5 марта. Вооруженные силы Сирии успешно отразили атаку, совершенную сегодня ВВС Израиля. Об этом говорится в сообщении местного государственного телевидения и радио.

По данным сирийских СМИ, ПВО немедленно приступили к отражению атак противника. В небе было сбито 12 ракет, ни одна из них не достигла цели.

Напомним, ранее стало известно об отражении атаки в небе над Хомсом, а также на юго-западе провинции Кунейтра. По предварительным данным, удары были нанесены с оккупированных Голанских высот и из воздушного пространства Израиля, сообщает РИА Новости.

На данный момент армия Израиля не комментирует сообщения об авиаударах по сирийским позициям.