Комитет ГД рекомендовал принять законопроект о поправке к Конституции во втором чтении

Москва, 5 марта. Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал нижней палате российского парламента принять законопроект о поправке к Конституции в основном (втором) чтении.

«Да, комитет рекомендовал принять», — заявил журналистам глава комитета Павел Крашенинников.

Депутат добавил, что комитет завершил работу над поправками в Конституцию и «публичная стадия закончилась».

На заключительном заседании комитета было рассмотрено 87 предложений. В общей сложности на его рассмотрение поступило порядка 390 поправок.

Дума приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект об изменениях Конституции в первом чтении единогласно 23 января. В документе, в том числе, предусмотрено расширение полномочий Конституционного суда и парламента России и другие изменения. Законопроект президента также предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции России.

Второе чтение по документу пройдет в Госдуме 10 марта. Всероссийское голосование планируется провести 22 апреля.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поправку о «государствообразующем народе», предлагаемую к закреплению в Конституции. По его словам, она никоим образом не направлена на ущемление прав каких-либо народов.