Младший сын Бритни Спирс заявил, что желает смерти своему деду

Лос-Анджелес, 5 марта. Тринадцатилетний сын Бритни Спирс Джейден Федерлайн провел прямой эфир со своими подписчиками. В ходе него он рассказал о своем деде Джейми, добавив, что желает ему смерти.

«Он может просто пойти и умереть», — сказал сын Бритни Спирс.

Федерлайн не стал подробно вдаваться в семейный скандал, однако отметил, что в последнее время старается помощь своей матери. Он добавил, что не уверен в возвращении Бритни Спирс на сцену.

«Я вообще не видел, чтобы она занималась музыкой. Однажды я ее спросил: «Мам, а что случилось с твоей музыкой?». Она мне ответила: «Я не знаю, дорогой. Может, я просто брошу это занятие уже», — рассказал он.

Сын Бритни пообещал, что расскажет все детали семейных отношений, если его канал наберет пять тысяч подписчиков. Конфликт певицы и ее отца Джейми произошел примерно год назад, после чего Бритни заявила, что больше не хочет оставаться под его опекой. Кроме того, бывший муж Бритни рассказал, что его тесть как-то раз избил внука. Это привело к отказу Джейми от опеки над дочерью.

Бритни Спирс, которая в течение длительного времени боролась с наркозависимостью, сейчас встала на путь исправления. Ранее газета «Известия» писала о том, как Бритни Спирс поменяла имидж. Она активно занимается спортом, много времени проводит с детьми и своим возлюбленным. Певица не забывает радовать фанатов фотографиями из спортзала и со своих концертов. Не так давно Спирс покорила поклонников танцем с игрушечной змеей. Поп-дива разместила в Instagram видео, на котором она танцует с игрушкой под песню певицы Билли Айлиш Bad Guy. За сутки запись посмотрели более трех миллионов человек.