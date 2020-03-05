Армия Израиля оставила без комментариев авиаудары по Сирии

Тель-Авив, 5 марта. Армия Израиля не комментирует сообщения об авиаударах по позициям в районе сирийских провинций Хомс и Кунейтра, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Мы в настоящий момент не комментируем сообщения иностранных медиа о событиях в Сирии», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

Государственное телевидение Сирии сообщило ранее, что системы ПВО Сирии отражают ракетную атаку ВВС Израиля на юго-западе провинции Кунейтра. Также поступали сообщения об отражении ракетной атаки в небе над Хомсом. По данным СМИ, удары наносились с оккупированных Израилем Голанских высот, а также из воздушного пространства Израиля.