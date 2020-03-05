Совет ЕС обсудит поддержку Греции на фоне миграционного кризиса

Брюссель, 5 марта. Совет ЕС по внутренним делам проведет повторное заседание 13 марта, чтобы обсудить поддержку Греции из-за миграционного кризиса, сообщает пресс-служба совета.

После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб Турция заявила, что не будет больше сдерживать потоки беженцев и открыла свои границы с ЕС. Это привело к тому, что на границе с Грецией столпились тысячи мигрантов.

Ситуацию обсудили в среду главы ведомств 27 стран ЕС по внутренним делам.

«Совет соберется 13 марта для обсуждения ответа ЕС на нужды, которые выразила Греция», — говорится в сообщении.

В сообщении совета подчеркивается, что Турция не имеет права использовать миграционный кризис как средство политического давления на ЕС.

«Такая ситуация на внешних границах ЕС неприемлема. Совет ожидает, что Турция полностью выполнит положения Совместного заявления 2016 года», — отмечается в заявлении.

Напомним, в среду пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не считает открытие границ для мигрантов и беженцев «политическим шантажом» Европы. По его словам, Турция на протяжении долгого времени старалась остановить неконтролируемый поток мигрантов и беженцев в страны ЕС, однако к настоящему моменту возможности Анкары иссякли.

Ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась в конце февраля, когда боевики развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийской правительственной армии, вынудив ее открыть ответный огонь. В результате погибло несколько десятков турецких военных, которые оказались в атакующих рядах боевиков, передавал RT.