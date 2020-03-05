Солист группы «Непара» выкупил права на ее название и песни

Москва, 5 марта. Солист группы «Непара» Александр Шоуа выкупил права на название коллектива и все его песни.

Дуэт Шоуа и Виктории Талышинской распался в прошлом году, утратив права на исполнение записанных во время совместной работы хитов группы. В результате артисты не могли спеть «Милая», «Бог тебя выдумал», «Плачь и смотри» и другие известные композиции, даже если их об этом просили поклонники.

Теперь проблема решена. Шоуа получили права на бренд и все песни группы за 10 тысяч рублей.

«Я выкупил все песни и бренд «Непара». Стоит подобное — 30 миллионов рублей. Но мне отдали за… 10 тысяч рублей. Рад, что мы с продюсером Олегом Некрасовым вспомнили, что являемся друзьями», — отметил Шоуа.

По словам артиста, ранее выкупить права пыталась его партнерша по группе «Непара», при этом Талышинская была готова заплатить гораздо больше.

«Кстати, до меня приобрести это пыталась и Вика — готова была заплатить 20 миллионов. Но ведь она ни к одной композиции не приложила руку — приезжала на студию только записать свой вокал. Решение справедливо», — цитирует Шоуа «СтарХит».

Исполнитель рассказал, что Талышинская знает о договоре. Он также отметил, что пытаться за его спиной купить песни у продюсера и вовлечь того в авантюру было «просто неэтично».

В настоящее время Шоуа занимается поиском новой солистки, кастинг объявлен среди девушек от 25 до 35 лет.

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