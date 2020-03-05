ЛНА сообщает о подготовке террористами атаки в Ливии

Триполи, 5 марта. Террористы готовят атаку против Ливийской национальной армии, сообщил журналистам официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

«Наши данные говорят о том, что террористы готовят операцию против сил ЛНА на фронте от Ас-Саадии до Кубри аз-Захра», — заявил Мисмари.

Ранее Мисмари также сообщил, что есть информация о подготовке наступления на западном направлении. По его словам, в настоящее время большое скопление террористов присутствует в районе Аль-Хира и к югу от Аль-Азизии.

Напомним, в Ливии официально до сих пор действует режим прекращения огня. Однако последний отчет так называемого Правительства национального согласия (ПНС) о наступлении окончательно уничтожил видимость соблюдения перемирия. В минувший понедельник сообщалось, что боевики объединили фронты военного округа Триполи с Западным и Центральным. Сухопутные войска «преуспели в широкомасштабном наступлении», группировкам ПНС удалось в течение одного дня уничтожить более 15 автомобилей и танк ЛНА.