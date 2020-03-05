Мисмари рассказал, что протурецкие террористы устраивают в Триполи взрывы и похищают людей

Тобрук, 5 марта. Террористы, которых Турция отправляет в Ливию, представляют серьезную опасность как для самой Ливии, так и для соседних государств. Об этом заявил официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари в ходе пресс-конференции.

Он рассказал, что в рядах направленных в Ливию террористов есть активные члены «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), которые представляют опасность для всего региона. Также благодаря Турции в Ливии действуют террористы из «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ), включая опасного египетского преступника Абу аль-Якзана, боевика Аль-Каиды. Известно, что он уже находится в Триполи.

«Эрдоган поддерживает тех, кто отрубает головы и играет ими в футбол», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Мисмари.

Он обратился к народу Турции, рассказав, что в Триполи участились террористические атаки, и уже произошло много взрывов, которые организуют направленные турецкими властями террористы. Более того, целями террористов уже становится даже так называемое Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, который возглавляет Файез Сарадж.

«В целом, в Триполи было свыше 400 случаев, и это все террористические акты наподобие тех, которые были раньше в Бенгази», — отметил Мисмари.

По его словам, кроме терактов, боевики занимаются похищение людей и сейчас известно о более чем тысяче похищенных.

1 Организация запрещена на территории РФ.