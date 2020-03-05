ЛНА призывает народ Турции обратить внимание на преступления Эрдогана в Ливии

Триполи, 5 марта. Официальный спикер Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари призвал турецкий народ обратить внимание на преступления, которые совершает их президент Реджеп Тайип Эрдоган в Ливии и во всем мире.

«Мы хотим сказать оппозиции Турции и народу: «Смотрите, какие преступления Эрдоган совершает в Ливии, вы должны знать, что он творит в Ливии и во всем мире», — заявил на брифинге для журналистов Мисмари.

Представитель ЛНА напомнил, что именно Эрдоган «привез террористов в Ливию, турецких военных и оружие».

Отметим, днем ранее Мисмари в интервью турецкому изданию Rohani TV рассказал о попытках Турции вмешаться во внутренние дела Ливии. Мисмари осудил вмешательство Турции во внутренние дела Ливии, назвав действия Анкары агрессией по отношению к ливийскому народу.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало большое расследование турецкого военного вмешательства в Ливию. В частности, о прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской Национальной Армии. ФАН публиковал перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.