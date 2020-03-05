Продюсер Пригожин высказался об эскорт-услугах в шоу-бизнесе

Москва, 5 марта. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал свое мнение об артистах, которые практикуют предоставление эскорт-услуг. По мнению бизнесмена, такой интерес у поклонников звезды вызывают потому, что девушки на экране выглядят дороже.

По словам Иосифа Пригожина, сам он с подобными случаями не сталкивался. Его супругу, певицу Валерию, никто на отдых в сауну никогда не звал.

«Хотя знаю артистов, которые такое практикуют. Вспомнить хотя бы рассказы Волочковой, которая любит сауны и бани…» – цитирует продюсера издание «Дни.ру».

По мнению Иосифа Пригожина, в российском шоу-бизнесе действительно есть достойные артисты, которые способны вызывать «определенные желания у мужской аудитории». Поэтому, как объясняет продюсер, люди готовы за это платить. Однако выезжают ли российские звезды к поклонникам, он не знает.

«Я 17 лет погружен в одну женщину, не вижу больше никого, поэтому и не знаю. Мы, повторюсь, такое не практиковали. Мы не занимаемся извращениями, мы все-таки поближе к музыке», – заявил муж Валерии.

Также продюсер прокомментировал выступления звезд в гей-клубах. По его мнению, в этом нет ничего страшного, поскольку в подобных заведениях «живая и открытая публика».

Напомним, ранее звезда реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Кочервей переехала в Дубай из-за обвинений в эскорте. По словам девушки, она работает в строительной компании и встречается с сыном босса, пишет «Газета.ru».