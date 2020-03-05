В Ливии не без радости наблюдали за дракой в турецком парламенте

Триполи, 5 марта. После вмешательства Турции в дела Ливии было радостно наблюдать потасовку в турецком парламенте, заявил журналистам официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Мисмари напомнил, что «тысячи террористов прибыли в Ливию через Турцию».

«Мы радостно наблюдали, как в турецком парламенте «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН) дрались с оппозицией», — добавил представитель ЛНА.

Напомним, в среду в турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма, передавала «Газета.ру». Потасовка началась с того, что член CHP Энгин Озкоч оскорбил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его подлецом из-за гибели турецких военных в Сирии. После этого на трибуну вбежали члены AK и завязалась драка.

Ранее Федеральное агентство новостей неоднократно публиковало доказательства иностранного вмешательства в Ливию и коллаборации Анкары с боевиками ПНС.

Мисмари сообщал, что ЛНА противостоит так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии и Турции и таким образом защищает стабильность и безопасность в Африке. Он также напомнил о поставках ПНС Турцией оружия и сирийских боевиков. По словам Ахмада Мисмари, сотни сирийских наемников перебрасываются через Анкару в Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.