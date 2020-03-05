Глава МИД Ирана заявил, что лишь астанинский процесс может снизить уровень насилия в Сирии

Тегеран, 5 марта. Единственным эффективным процессом, позволившим эффективно снизить уровень насилия в Сирии, является астанинский процесс. С таким заявлением выступил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы убеждены, что на сегодняшний день в Сирии единственным механизмом, позволившим серьезно снизить уровень насилия и сделать шаг к установлению стабильности, стал астанинский процесс», — заявил иранский министр.

По его словам, астанинский процесс является успешным, поэтому необходимо как можно скорейшее проведение нового заседания на самом высоком уровне. Он добавил, что с аналогичным мнением ранее выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Зариф отметил, что в этот раз принимающей стороной мог бы выступить Иран.

Телефонный разговор между Зарифом и Лавровым состоялся в эту среду. Два министра обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, а также вопросы двусторонних отношений и распространение коронавируса нового типа.

Обстановка в сирийской провинции в последнее время существенно обострилась. Террористы увеличили боевую активность и стали атаковать мирные кварталы. Сирийская арабская армия вынуждена была возобновить против боевиков военную операцию. Турция оказывает радикалам поддержку вооружением и военной техникой. Этим Анкара осложняет работу САА, которая проводит против боевиков военную операцию, и, по сути, противоречит собственным заявлениям о желании урегулировать обстановку в регионе.