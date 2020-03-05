Глава МИД Египта обвинил Турцию в сознательной дестабилизации обстановки в Ливии и Сирии

Каир, 5 марта. Власти Турции сознательно дестабилизируют ситуацию в Ливии и Сирии, поддерживая террористов, действующих на территории этих стран. С таким заявлением выступил глава МИД Египта Самех Шукри.

Он напомнил, что кризис в Ливии обострился из-за военного вмешательства Турции, которая перебросила туда тысячи иностранных боевиков-террористов. Шукри подчеркнул, что действия Анкары активно препятствуют всем усилиям по мирному урегулированию ливийского кризиса.

«В Сирии мы также видим нарушение Турцией суверенитета братской арабской страны … и прямую поддержку террористических образований, включенных в соответствующий список Совбезом ООН, это угрожает расширить масштабы конфликта в Сирии», — сказал Шукри, выступая на заседании совета ЛАГ, прошедшего в Каире.

Кроме того, глава египетского МИД напомнил, что недопустимо использовать проблемы сирийских беженцев для достижения собственных политических целей. Он указал, что кризис с беженцами начался из-за открытого вмешательства Турции в дела суверенного государства.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее выступил с заявлением, в котором обвинил так называемого Правительство национального согласия (ПНС), заседающее в Триполи, и Турцию в использовании перемирия в Ливии для переброски наемников из Сирии.

ЛНА борется с терроризмом на международной уровне, экстрадируя боевиков на их родину в целях свершения правосудия. Так, в Египте был казнен террорист, которого ранее задержали силы ЛНА на территории Дерны в октябре 2018 года. Военный представитель египетских вооруженных сил исполнил смертный приговор Хишама Ашмави 4 марта.

В то же время, так называемое Правительство национального согласия активно сотрудничает с ИГИЛ1, «Аль-Каидой»1 и «Братьями-мусульманами» (все три организации запрещены в РФ). К распространению террористических ячеек на территории воюющей Ливии имеет прямое отношение и Турция.

1 Организация запрещена на территории РФ.