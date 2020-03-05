Эрдоган пользуется пропагандой в СМИ для вмешательства в Ливию

Триполи, 5 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, используя СМИ, пытается заручиться поддержкой для продолжения своей операции в Ливии, заявил журналистам официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

ЛНА фиксирует не только нарушения режима прекращения огня, но и нарушения, связанные с поддержкой террористов средствами массовой информации.

«Эрдоган делает агрессивные заявления, с помощью которых он пытается заручиться большей поддержкой для его операции в Ливии», — заявил Мисмари.

Отметим, днем ранее Мисмари в интервью турецкому изданию Rohani TV рассказал о попытках Турции вмешаться во внутренние дела Ливии. По его словам, Эрдоган понимает, что его поражение в Ливии повлечет за собой поражение и в Сирии, и в самой Турции перед лицом оппозиционных партий. Именно это, по мнению Мисмари, мотивирует его подталкивать ЛНА в ловушку, провоцируя к нарушению перемирия, чтобы получить поддержку международного сообщества для продолжения своих операций в Ливии.

Мисмари осудил вмешательство Турции во внутренние дела Ливии, назвав действия Анкары агрессией по отношению к ливийскому народу. Ранее Федеральное агентство новостей неоднократно публиковало доказательства иностранного вмешательства в Ливию и коллаборации Анкары с боевиками ПНС.

Мисмари отметил, что ЛНА противостоит ПНС Ливии и Турции и таким образом защищает стабильность и безопасность в Африке. Он также напомнил о поставках Турции так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии оружия и сирийских боевиков. По словам Ахмада Мисмари, сотни сирийских наемников перебрасываются через Анкару в Триполи.