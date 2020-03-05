На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА

Триполи, 5 марта. Ливийская национальная армия соблюдает режим прекращения огня, однако террористы готовят наступление на западном направлении, заявил журналистам официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

«Силы ЛНА не заняли никаких новых позиций и атаковали исключительно те цели, которые были задействованы в нарушениях со стороны террористов», — заявил Мисмари.

По его словам, в настоящее время большое скопление террористов присутствует в районе Аль-Хира и к югу от Аль-Азизии.

«Скорее всего, они хотят напасть на наши войска на направлении Сук аль-Хамис. Мы видим, что они ведут артиллерийский огонь. Ближайшие часы буду горячими на всех фронтах западного направления», — подчеркнул представитель ЛНА.

Отметим, ранее Федеральное агентство новостей рассказало, как Анкара доставляет джихадистов из сирийского Идлиба, завербованных для так называемого Правительства нацмионального согласия (ПНС), в Ливию. Из-за такой поддержки турецких властей все мирные инициативы по урегулированию ливийского кризиса сводятся на нет. Это может привести к эскалации конфликта и возобновлению кровопролития.

Анкара продолжает нарушать оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций, введенное в 2011 году, снабжая преступный оккупационный режим Файеза Сарраджа оружием, боеприпасами и боевой техникой, в том числе беспилотниками.

В конце февраля спецпредставитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Гассан Саламе заявил о возможном срыве перемирия в Ливии. Он предположил, что в скором времени в Ливии может нарушится режим прекращения огня из-за событий, которые происходят в стране последние дни. В частности, подконтрольные ПНС бандформирования и турецкие боевики устраивают провокации против ЛНА.