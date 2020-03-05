Батальон военной полиции ЮВО вернулся из Сирии в Чечню

Грозный, 5 марта. После выполнения специальных задач из Сирийской Арабской Республики в Чечню вернулся батальон военной полиции численностью около 300 человек. В течение трех месяцев они обеспечивали безопасность и правопорядок в освобожденных населенных пунктах Сирии.

О возвращении батальона 42-ой дивизии 58-ой общевойсковой армии в четверг сообщила пресс-служба южного военного округа (ЮВО). В сообщении отмечается, что военных полицейских встречало руководство, власти, представители ветеранских и общественных организаций.

«На торжественном митинге, посвященном прибытию военнослужащих соединения ЮВО, было вручено около 60 ведомственных и государственных наград», – сообщает пресс-служба военного округа.

Во время нахождения в Сирии представители военной полиции занимались сопровождением гуманитарных колонн и обеспечением безопасность при проведении гуманитарных акций, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее батальон военной полиции Южного военного округа без потерь вернулся к месту постоянной дислокации в Ингушетию из пятой командировки в Сирию. В республике в честь возвращения подразделений прошли торжественные мероприятия. Вернулись домой около 300 военных, примерно треть из которых отметили наградами.