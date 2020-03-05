Террористы готовят крупную атаку на ЛНА в окрестностях Триполи

Триполи, 5 марта. Террористы готовят большое наступление на позиции Ливийской национальной армии в окрестностях Триполи, сообщил официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

«На западном направлении за последние 48 часов произошли новые события. Согласно разведывательным данным, террористы собираются совершить большое нападение на позиции ЛНА в окрестностях Триполи», — заявил журналистам Мисмари.

Ранее он также сообщил, что ЛНА продолжает сохранять свои позиции и выполнять все свои задачи. На центральном направлении ситуация оценивалась как относительно спокойная.

Напомним, в Ливии официально до сих пор действует режим прекращения огня. Однако последний отчет ПНС о наступлении окончательно уничтожил видимость соблюдения перемирия. В минувший понедельник сообщалось, что боевики объединили фронты военного округа Триполи с Западным и Центральным. Сухопутные войска «преуспели в широкомасштабном наступлении», группировкам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии удалось в течение одного дня уничтожить более 15 автомобилей и танк ЛНА.