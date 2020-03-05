ЛНА сохраняет позиции и реагирует на нарушение режима прекращения огня

Триполи, 5 марта. Ливийская национальная армия сохраняет свои позиции и реагирует на нарушение режима прекращения боевых действий со стороны террористов, сообщил официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Войска ЛНА в настоящее время находятся на своих позициях и выполняют все свои задачи.

«На центральном направлении ситуация относительно спокойная, и мы только отвечаем на редкие нарушения режима прекращения огня», — заявил Мисмари.

Напомним, в Ливии официально до сих пор действует режим прекращения огня. Однако последний отчет так называемого Правительства национального согласия «ПНС» Ливии о наступлении окончательно уничтожил видимость соблюдения перемирия. С момента вмешательства в ливийский кризис Турции число провокаций со стороны премьер-министра Файеза Сарраджа возросло.

Турция продолжает поставлять в Ливию сирийских наемников, пополняя живой силой ряды группировок ПНС, в том числе и посредством авиаперевозок.