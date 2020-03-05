Вашингтон, 5 марта. Окружной суд округа Колумбия запретил правительству США называть петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «поваром президента». Об этом говорится в постановлении суда от 14 февраля 2020 года.

В документе уточняется, что обвинению было бы неправильно предлагать какие-либо доказательства вмешательства в выборы в США с упоминанием Евгения Пригожина как «повара президента России Владимира Путина». Таким образом, суд фактически запретил называть так петербургского предпринимателя.

Согласно документу, обвинение не может использовать в качестве аргументов и доказательств информацию о сотрудниках компании, якобы нарушивших ограничения на расходы иностранных граждан, а также говорить об обсуждении политической деятельности в других регионах.

Напомним, Вашингтон с 2016 года занимается поиском следов так называемого «российского вмешательства» в американские выборы. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший «дело о вмешательстве», в апреле прошлого года обнародовал доклад. В нем он признал, что не удалось подтвердить подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией. Завершившееся провалом «расследование» обошлось налогоплательщикам США более чем в 30 млн долларов.

Российская компания Concord Management and Consulting, которую безосновательно обвиняли во «вмешательстве» в президентские выборы в США, подала в суд на спецпрокурора Мюллера и на генпрокурора Уильяма Барра. Адвокат компании «Конкорд», возглавляемой Пригожиным, уверен, что чиновники американского Минюста нарушили уголовный кодекс округа Колумбия, а именно распространили информацию о подозрениях к «Конкорду», нарушив тем самым право компании на справедливый суд. Примечательно, что вскоре после обращения «Конкорда» заместитель генпрокурора США Род Розенстайн покинул свой пост.

3 декабря защита Concord Management and Consulting потребовала от американского суда и прокуроров предоставления документов стороны обвинения и вещественных доказательств по «российскому делу». Защита компании требует от американского суда и американских прокуроров соблюдения элементарных норм и традиций судопроизводства.