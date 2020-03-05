Рада ратифицировала договор на поставку 20 французских кораблей на Украину

Киев, 5 марта. Верховная рада в среду ратифицировала соглашение с Францией о строительстве и технической поддержке 20 патрульных кораблей для Украины. Их производством займется парижская компания OCEA.

Утверждение межправительственного договора поддержал 261 парламентарий. Соглашение было подписано в ноябре прошлого года главой МВД Украины Арсеном Аваковым и министром внутренних дел Франции Кристофером Кастанером, сообщает РИА Новости.

20 французских кораблей должны пополнить состав погранслужбы страны. Первый корабль Киев получит в 2021 году, реализация всего проекта рассчитана до 2024 года.

Напомним, ранее заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной, пишет «Газета.ru».

Как позже прокомментировал Федеральному агентству новостей первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, вооруженного конфликта между Россией и Украиной не может быть даже чисто гипотетически. Москва не собирается ни на кого нападать, подчеркнул депутат. Однако, в случае конфликта, Киев в теории сможет сдерживать Россию максимум два часа, предполагает эксперт.