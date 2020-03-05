Одесский гроссмейстер сыграл за Россию против Украины и расколол шахматное сообщество

В украинских шахматах случился переполох имени Станислава Богдановича. Одессит сыграл за Россию в матче против украинской сборной. Баталии развернулись на сайте Chess.com.

Как и многие явления нашей жизни, древняя игра постепенно уходит в Сеть. Chess.com — один из популярнейших шахматных форумов планеты. Он объединяет миллионы игроков, причем от начинающих до гроссмейстеров топ-уровня.

Вопреки неофициальному статусу, матч Украина — Россия собрал весьма представительный состав участников. Тот же Богданович может похвастаться рейтингом 2552 и 31-м местом среди украинцев по классике. В быстрых шахматах и блице его дела обстоят еще лучше. Между прочим, в биографии Станислава имеется почетная ничья с сильнейшим шахматистом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.

Так вот, идея Богдановича сыграть за Россию вызвала среди коллег по цеху неоднозначную реакцию. Станислав решил объясниться. На своей странице в Facebook он признался, что отчасти им двигали меркантильные соображения.

«Я делаю только то, что лучше для бизнеса», — написал гроссмейстер.

А еще одессит надеялся внести лепту в улучшение украино-российских отношений.

«Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочтет, прислать в комменты обнимашку в знак нашей вечной дружбы и братства», — заключил шахматист.

Националистам это предложение совсем не понравилось. Как известно, официальный Киев и значительная часть украинского общества видят именно в России виновницу гражданского конфликта в Донбассе и прочих постигших страну бед. Так что поступок Богдановича эта аудитория категорически не восприняла. Одним из первых на «инцидент» отреагировал другой известный шахматист Михаил Голубев.

«Мало могу добавить к уже мной высказанному — огорчен поступком Стаса больше, чем проигрышем Украиной этого матча как такового. Враги Украины из среды шахматистов — в полном восторге сейчас», — написал Голубев.

Еще резче высказался Александр Матлаков — капитан Team Ukraine на Chess.com. Он призвал «выкинуть на свалку» бывшего одноклубника. Хотя годом ранее организовывал «Кубок Станислава Богдановича» по случаю усиления Team Ukraine.

Взбунтовались не только профи, но и скромные любители. Некто Бородавкин пообещал не оставлять поступок земляка безнаказанным. Единомышленники охотно подхватили. Вскоре социальные сети заполнили проклятия и угрозы физической расправы в адрес опального (отныне) шахматиста. Скандал вышел за рамки профессионального сообщества.

Даже ветеран украинской политики Анатолий Гриценко счел нужным высказаться. Назвал шахматиста «ватным и бездушным животным».

Короче говоря, не все украинцы готовы к миру и обнимашкам. Апогей фокуса — Богданович попал на скандально известный сайт «Миротворец». На этом ресурсе, аффилированном с МВД Украины, публикуются личные данные людей, неугодных националистам. Изначально в «чистилище» попадали политики, но затем «черный список» расширялся за счет деятелей культуры, науки, спорта и т. д. Присутствие человека на «Миротворце» не имеет формально-юридического значения. Но на практике это чревато запретом на въезд на Украину, травлей со стороны «патриотов» и другими проблемами.

Публикация на «Миротворце» личных данных стоила жизни известному журналисту Олесю Бузине. Вскоре после «наводки» Бузина был открыто убит двумя неонацистами. Которые, к слову, по сей день остаются на свободе.

Безусловно, в цивилизованном государстве такой сайт существовать не может. «Миротворец» несовместим с базовыми ценностями правового государства и противоречит ряду актов национального законодательства Украины. Даже лояльные Киеву европейские партнеры неоднократно призывали закрыть одиозный ресурс. Но тщетно.

Следует отметить, что ситуация с Богдановичем не является уникальной в своем роде. Сложно разумно объяснить столь болезненную реакцию радикально настроенных украинцев.

Ранее под российский флаг переходили куда более известные шахматисты. Официально и навсегда, а вовсе не в качестве разовой акции. Одна из сильнейших шахматисток планеты, уроженка Львова Катерина Лагно, с 2014 года выступает под российским флагом. Катерина замужем за российским гроссмейстером Александром Грищуком.

К слову, предыдущей супругой Грищука была украинка Наталья Жукова. Недавний участник матча за звание чемпиона мира, российский гроссмейстер Сергей Карякин, в прошлом тоже выступал за Украину. Несмотря на сложный момент российско-украинских отношений, шахматное сообщество и сегодня стремится не сжигать мосты.

Разумеется, не шахматами едиными. На днях представители России и Украины вместе добыли победу на мировом чемпионате по Counter Strike.

«Команда Natus Vincere (NaVi), состоящая из четверых россиян и гражданина Украины, одержала победу на чемпионате Intel Extreme Masters (IEM) Season XIV в Катовице с призовым фондом в 500 тысяч долларов США», — передает Timer.

Отличные новости. Таких бы побольше.