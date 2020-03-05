Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Ново-Огарево, 5 марта. Президент России Владимир Путин оценил ситуацию, связанную с появлением первого человека, зараженного коронавирусом COVID-2019 в стране. Лидер РФ призвал наладить работу по информированию населения о реальной ситуации.

Соответствующее заявление президент России сделал во время совещания с членами правительства РФ в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

«Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу эту информационную работу наладить», – приводит слова Владимира Путина пресс-служба президента РФ.

Он также отметил ряд информационных вбросов, которые были организованы из-за границы. По словам лидера страны, подобные инциденты нацелены на создание паники среди населения и противостоять этому можно лишь предоставлением гражданам достоверной и всеобъемлющей информации.

Напомним, ранее стражи правопорядка установили личности злоумышленников, стоящих за распространением фейков о массовых заражениях коронавирусом в Москве. Подозреваемые на данный момент задержаны. Правоохранителями начата доследственная проверка, в ближайшее время специалисты приступят к удалению недостоверных сообщений.