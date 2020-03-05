Армия Сирии штурмует форпосты террористов в провинции Идлиб

Дамаск, 5 марта. Сирийские войска приступили к штурму форпостов террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), в Сафухане и Эль-Футейре, расположенных к югу от Идлиба. Об этом сообщает базирующийся в Бейруте арабский телеканал «Аль-Маядин».

Правительственные силы продолжают наступательную операцию в сирийской провинции Идлиб. После того, как Сирийская арабская армия (САА) отбила контратаки боевиков возле недавно освобожденных поселков Хазарин, Трунба и Шиншара, военные части Сирии продолжили продвижение в сторону Кафр-Увейда – важнейшего населенного пункта в регионе Джебель-эз-Завия, расположенного к югу от Идлиба. Именно там сейчас сосредоточены основные силы бандформирований, действующих в этой провинции.

Кроме того, сирийские войска сумели вернуть поселок Ифис, находящийся к западу от недавно освобожденного города Серакиб. В сам Серакиб вошла военная полиция РФ, чтобы обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение автотранспорта и мирных граждан по трассам М-5 и М-4.

На прошлой неделе сообщалось, что террористы при поддержке армии Турции предприняли атаку на город Серакиб. Джихадисты при наступлении использовали несколько десятков смертников и заминированные машины. Сирийская армия была вынуждена открыть огонь, в результате чего погибли 33 турецких военных, которые оказались среди боевиков. Отметим при этом, что, судя по координатам, которые ранее предоставила Анкара российскому Центру по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие военные должны были находиться за пределами зоны обстрела.

Кроме того, Турция открыто поддерживает боевиков, действующих на территории Идлиба. Анкара передает им вооружение и боеприпасы, а также оказывает прямую военную поддержку.

1 Организация запрещена на территории РФ.