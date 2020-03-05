ЛНА сбила шесть турецких беспилотников за день

Триполи, 5 марта. Бойцы Ливийской национальной армии за день сбили шесть турецких беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

«Наши войска сбили шесть турецких беспилотных летательных аппаратов за один день», — заявил Мисмари.

Напомним, турецкие солдаты, направленные Анкарой в Ливию для оказания помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, и протурецкие боевики обустроили на территории аэропорта «Митига» военную базу и зачастую открывают отсюда огонь по позициям сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Несмотря на регулярные провокации со стороны незаконных вооруженных группировок ПНС, этот инфраструктурный объект продолжает использоваться триполитанским «правительством» для приема гражданских авиарейсов. Очевидно, что пассажиры самолетов, прибывающих в «Митигу», используются террористами в качестве живого щита.

Помимо этого, Турция продолжает поставлять в Ливию сирийских наемников, пополняя живой силой ряды группировок ПНС, в том числе и посредством авиаперевозок.