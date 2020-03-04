Рада проведет заседание для вынесения недоверия генпрокурору Рябошапке

Киев, 5 марта. Верховная рада Украины 5 марта проведет внеочередное заседание для вынесения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, данный вопрос станет единственным, который будет рассматриваться в четверг на заседании Рады.

«В четверг в 18.30 (19.30 по Москве) состоится внеочередное заседание Верховной рады. Будет рассмотрен вопрос о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке», – цитирует ТАСС Дмитрия Разумкова.

Как сообщила ранее врио директора Государственного бюро расследований Украины Ирина Венедиктова, офис генпрокурора не назначает процессуальных руководителей по более чем тысячи дел. Вследствие этого, расследования по ним заблокированы.

Кроме того, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что к генпрокурору накопилось больше всего вопросов по сравнению с руководителями других правоохранительных органов. Последней каплей он называет неподписание уголовного дела Петра Порошенко. Арахамия отмечает, что при этом существуют недоработки и других работников офиса Рябошапки, которые не делают того, чего от них ждет народ Украины.

Напомним, ранее украинские СМИ заявили, что новым генеральным прокурором может стать юрист «Квартала 95» Сергей Ионушас. Он является депутатом от «Слуги народа», а также заместителем председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, пишет «Газета.ru».