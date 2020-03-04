Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на осень из-за коронавируса

Лос-Анджелес, 4 марта. Премьера нового фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» переносится с весны на ноябрь 2020 года из-за распространения коронавируса COVID-19.

Поклонники «бондианы» ранее опубликовали на сайте MI6-hq.com обращение к создателям картины с просьбой перенести премьеру из-за вспышки коронавируса.

«Студии MGM, Universal и продюсеры «Бонда» Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма «Не время умирать» будет отложен до ноября 2020 года», — сообщается в аккаунте фильма в Twitter.

В Великобритании премьера должна состояться 12 ноября, в США — 25 ноября.

В декабре состоялась премьера первого трейлера 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде No Time to Die («Не время умирать»). По сюжету, агент 007 спокойно живет на Ямайке, но его снова вынуждают вернуться на работу, чтобы он помог спасти похищенного ученого. Главную роль в картине исполнил Дэниел Крейг, который играет агента 007 с 2006 года. В образе злодея предстанет звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек.

Изначально фильм должен был ставить Дэнни Бойл, но он покинул проект из-за разногласий с Крейгом. Позднее на его место пришел Кэри Фукунага, снявший первый сезон «Настоящего детектива».

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань. По последним данным на утро среды, 4 марта, есть подозрение на коронавирус у двух граждан РФ, которые приехали в ОАЭ на соревнования. Всю команду велогонщиков отправили на карантин. Есть подозрение, что они могли заразиться от спортсменов из Италии, где бушует коронавирус, передает «Царьград».

Вирус распространился уже на 73 страны. По данным ВОЗ, коронавирус за прошедшие сутки добрался до Португалии, Саудовской Аравии, Туниса, Марокко, Латвии, Андорры, Иордании и Сенегала, передает «Газета.ру».