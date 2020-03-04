Зеленский отказался пожать руку депутату Гончаренко

Киев, 4 марта. Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Верховной рады Алексею Гончаренко, который выступил с критикой украинского президента во время заседания парламента.

Гончаренко выступил во время заседания, на котором рассматривался вопрос о назначении нового премьер-министра страны. Депутат обвинил украинского президента во лжи во время проведения избирательной кампании, а также непотизме. Кроме того, он заявил, что украинские министры получают слишком высокие зарплаты, а депутатам от партии «Слуга Народа» якобы выдают деньги в конвертах.

После речи Гончаренко к нему подошел Зеленский. Депутат протянул президенту руку, однако Зеленский отказался ее пожимать.

«Никогда не переходите на личности», — сказал Гончаренко Зеленский.

Напомним, на молодого лидера, пришедшего к власти весной 2019-го вместо смертельно надоевшего украинцам Петра Порошенко, граждане поначалу возлагали большие надежды. Но уже осенью его рейтинг начал стремительно падать. Среди причин такого обвала популярности политологи назвали невыполненные обещания, непопулярные экономические реформы (включая решение об открытии рынка земли), а также неспособность достичь мира на юго-востоке Украины.

Так, в «Оппозиционной платформе» считают, что руководители президентской партии вместо того, чтобы всерьез заняться ситуацией на юго-востоке страны, ограничиваются лишь заявлениями о том, что решение вопроса затянется надолго.