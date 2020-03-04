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«Спартак», несмотря на игру в меньшинстве, нанес поражение ЦСКА

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«Спартак», несмотря на игру в меньшинстве, нанес поражение ЦСКА

Москва, 4 марта. Несмотря на игру в меньшинстве, «Спартак» смог обыграть ЦСКА в четвертьфинале Кубка России. «Спартак» сумел выиграть в дополнительное время со счетом 3:2.

Матч прошел на московском стадионе «Открытие Арена».

Голы «Спартаку» добили Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. Гол, забитый в добавленное время, был исполнен Джорданом Ларссоном. В составе ЦСКА отличились Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов.

Из-за удаления Понсе, «Спартаку» пришлось доигрывать в меньшинстве.

В полуфинале «Спартак» сыграет с «Зенитом», который одолел в полуфинале «Ахмат».

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