Порошенко и Зеленский пожали друг другу руки в Раде

Киев, 4 марта. Бывший президент Украины Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский поговорили в среду в президиуме Верховной рады и пожали друг другу руки.

В среду состоялось внеочередное заседание Рады. Депутаты отправили в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком.

Представители партий Зеленского и Порошенко «Слуга народа» и «Европейская солидарность» требовали дать право выступить в сессионном зале. Депутаты начали спорить между собой, к ним присоединился экс-президент. После этого Порошенко подошел к Зеленскому.

Тема разговора политиков осталась неизвестной для широкой публики, однако после этого Порошенко и Зеленский пожали друг другу руки. Этот момент запечатлел фотограф Ян Доброносов.

В среду Рада большинством голосов (353) отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и, соответственно, все правительство, передавал RT. В связи с этим депутатам также пришлось одобрить ряд назначений в кабинет министров, предложенных президентом.

Выступая в Раде, президент Украины обрушился с критикой в адрес правительства: промышленность продолжает сокращаться, украинцы так и не ощутили на себе снижения коммунальных тарифов, в стране не была проведена индексация пенсий, медицинская реформа «летит в стену», шахтеры не получили свои зарплаты, а правоохранительные органы не выполняют должным образом свои обязанности, передавала «Газета.ру».