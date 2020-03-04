حصاد أخبار سوريا في 4 مارس / آذار: الجيش السوري استولى على لأسلحة المصنعة في تركيا من المسلحين. الكرملين يكشف عن النتائج المتوقعة من محادثات بوتين وأر

سوريا ، 4 مارس / آذار. طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سيناقش الرئيسان الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان الآثار السلبية للأزمة في إدلب السورية خلال المحادثات.

وزارة الدفاع الروسية تعلن عن اندماج المواقع التركية بالمناطق الإرهابية في إدلب

اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف - لا ينتبه الغرب إلى تصرفات تركيا التي تنتهك القانون الدولي في محافظة إدلب السورية حيث تقع مناطق خفض التصعيد.

واشار الى لم يلاحظ أحد في الغرب تصرفات الجانب التركي التي خرقت القانون الدولي ونقلت قواتها إلى إدلب السورية من أجل تحقيق الامتثال لاتفاقيات سوتشي بأي ثمن.

وفقا لكوناشينكوف ، لا أوروبا ولا الولايات المتحدة ليست مهتمة بالوضع الإنساني في إدلب. بالإضافة إلى ذلك ، لا يشعر الغرب بالقلق من حقيقة أن أنقرة لا تفي باتفاق سوتشي في سوريا. و وقال كوناشينكوف إن التزام أنقرة، الذي يمثل نقطة أساسية في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سوتشي في سبتمبر 2018، كان هو طرد الإرهابيين من الحدود الخارجية بمنطقة عدم التصعيد على عمق 15 إلى 20 كيلومترا وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة. لكن تم أجبار المقاتلين على الخروج إلى الحدود التركية.

وأكد كوناشينكوف أن "اندمجت المواقع التركية بالمناطق الإرهابية في إدلب".

الجيش السوري استولى على لأسلحة المصنعة في تركيا من المسلحين

افاد مراسل خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية في محافظة إدلب السورية ان الخدمات الخاصة ، في اطار حملة أمنية ، صادرت كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

صنعت بعضها في تركيا. تم العثور على مدافع رشاشة وطائرة بدون طيار وقذائف الدبابات والمدفعية. كما اكتشف الجيش مواد مخدرة خلفها الجهاديون.

وذكرت مصادر ميدانية أن بين الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها مسدسات تركية الصنع ، مدافع رشاشة عيار 14.5 و 23 ملم ، والطائرة المسيرة التي استخدمت للاستطلاع ، وقذائف الدبابات من مختلف عيار ، وقذائف المدفعية عيار 100 ملم ، 120 ملم ، 80 ملم و 60 ملم قذائف الهاون ، أكثر من 180000 طلقة من الرصصة وبعض السيارات.

الكرملين يكشف عن النتائج المتوقعة من محادثات بوتين وأردوغان

تقلت وكالة الأنباء الفيدرالية عن المتحدث باسم الرئيس الروسي ، ديمتري بيسكوف ، أن الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين وراتب طيب أردوغان سيناقشان العواقب السلبية لأزمة إدلب السورية والإجراءات اللازمة لمنعها.

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي - من الخطط بحث أزمة إدلب مع أردوغان ، ومتوقعاتنا - بلوغ تفهم مشترك لمصادر هذه الأزمة ، وأسبابها ، وعواقبها. ووصول إلى مجموعة التدابير المشتركة اللازمة لمنعها.

لم يقل ممثل الكرملين تصرفات محددة ودعا إلى انتظار عقد اجتماع بين قادة روسيا وتركيا.

طلب أردوغان مساعدة ترامب بسبب العملية العسكرية في إدلب السورية

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة: أنقرة تنتظر واشنطن لتزويدها بالذخيرة للاحتياجات العسكرية في محافظة إدلب السورية.

وأشار الممثل الخاص للولايات المتحدة لسوريا جيمس جيفري بالفعل إلى أن واشنطن تعتزم دعم القوات التركية في إدلب من خلال تزويدها بالذخائر.

وقال أردوغان للصحفيين "لقد أرسلت طلباتنا إلى السيد ترامب" ، علقًا على مساعدة الولايات المتحدة المحتملة للعملية العسكرية التركية.

الوضع في إدلب قد تصاعد بشكل حاد في 27 فبراير / شباط ، عندما شن مقاتلو جماعة هيئة التحرير الشام (المعروفة سابقًا باسم جبهة النصرة ، المحظورة في الاتحاد الروسي) هجومًا كبيرًا على مواقع الجيش العربي السوري. ورد الجيش بهجمات على مواقع جهاديين.

نتيجة للأعمال العدائية تم هلاك 36 من جنود الجيش التركي الذين شاركوا في القتال على جانب المسلحين. اتخذ الجانب الروسي تدابير لوقف إطلاق النار لضمان الإجلاء الآمن للقتلى والجرحى.