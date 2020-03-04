Рада разрешила размещение иностранных военных на территории Украины на время учений

Киев, 4 марта. Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает размещение на территории страны подразделений вооруженных сил других государств в 2020 году на время учений. Данное решение было принято для проведения совместных мероприятий с США, Румынией, Молдавией и Великобританией.

Соответствующий вопрос обсуждался украинскими парламентариями в среду, 4 марта. Решение о допуске на территорию страны иностранных солдат поддержали 289 депутатов. Теперь закон должен быть подписан президентом Владимиром Зеленским.

При этом украинское законодательство не предусматривает размещение каких-либо военных баз иностранных государств. Поэтому нахождение войск из других стран допускается лишь специальным законом по представлению президента, сообщает РИА Новости.

В 2020 году на территории Украины планируется ряд международных военных учений. Например, с участием американских солдат Rapid Trident-2020 и Sea Breeze-2020. Тактические мероприятия Riverine-2020 также пройдут при содействии солдат Украины и Румынии. Кроме того, запланированы украино-молдавские учения «Юг – 2020» и украино-британские Warrior Watcher-2020.

Напомним, с 27 января по 22 февраля на Украине прошли военные учения по обслуживанию операций НАТО. Учебные сценарии операций разрабатывали организаторы занятий. Помимо специалистов Альянса к подготовке военнослужащих ВСУ были привлечены представители польской Военно-технической академии им. Ярослава Домбровского.

При этом стоит отметить, что несмотря на подобные мероприятия, власти западных стран все чаще заявляют о том, что США не хотят видеть Украину в составе Североатлантической организации.