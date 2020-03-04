ЦПВС насчитал 45 обстрелов со стороны боевиков в Идлибе

Дамаск, 4 марта. Боевики продолжают нарушать режим перемирия в Идлибской зоне деэскалации. Как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев, за последние сутки были зафиксированы свыше 40 обстрелов.

«За прошедшие сутки зафиксировано 45 обстрелов», — отметил Журавлев, выступая на брифинге.

По его словам, обстрелам подверглись населенные пункты провинций Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама. Также он добавил, что «российская военная полиция продолжает осуществлять патрулирование в районе города Серакиб и других населенных пунктов провинции Идлиб, расположенных вдоль трассы М5».

Как сообщала ранее пресс-служба ЦПВС, террористы предприняли попытку устроить подрыв емкостей с химическими веществами. Из-за отсутствия навыков обращения с отравляющими веществами, боевики по неосторожности нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку. В итоге, они получили сильные химические отравления, не сумев устроить запланированную провокацию.

Напомним, 2 марта подразделения сирийской армии освободили от террористов город Серакиб, после чего в населенный пункт прибыла военная полиция РФ, которая обеспечивает безопасность в населенном пункте. Серакиб является стратегически важным городом. Контроль над населенным пунктом позволил сирийской армии перекрыть маршруты снабжения террористов.