Минобороны Украины возглавил генерал Таран

Киев, 4 марта. Парламент Украины утвердил генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана на должность главы Минобороны. Ранее он возглавлял представительство Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

Проект постановления о назначении Тарана на внеочередном заседании поддержали 285 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде кандидатуры на должности глав Минобороны и МИД. Кадровые перестановки в украинском правительстве прошли после отставки премьера Алексея Гончарука.

Таран является генерал-лейтенантом в запасе. Родился 4 марта 1955 года в Германии в семье военного. В 1972–77 годах учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище по специальности «военный инженер-радиотехник». В 2016 году уволен в запас по достижении предельного возраста генеральской службы.

По итогам заседания, депутаты утвердили новый состав правительства Украины, передавала «Газета.ру». Новый состав украинского кабинета министров был предложен Денисом Шмыгалем, который был назначен главой правительства. В частности, кабмин пополнили бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который получил должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Михаил Федеров сохранил свой пост министра цифровой трансформации. Министерство финансов Украины возглавил Игорь Уманский.

Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стал Алексей Резников. Алексей Чернышов возглавил министерство развития общин и территорий Украины, передавал RT.