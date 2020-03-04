Турция заявила об отказе признавать парламентские выборы в Сирии

Анкара, 4 марта. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не планирует признавать юридическую силу парламентских выборов в Сирии. Соответствующая позиция была высказана администрацией Эрдогана в среду.

По словам Калына, Анкара якобы надеется, что к власти в Сирии придет руководство, которое «проведет законные и прозрачные выборы».

«Что касается выборов в апреле, то они не имеют никакой юридической силы, как и прошлые, от которых они ничем не отличаются. Они не будут иметь никакой законности и не будут признаны ни сирийским народом, ни нами, ни международным сообществом», – цитирует пресс-секретаря турецкого президента РИА Новости.

При этом стоит отметить, что подобные заявления являются полноценным вмешательством в дела суверенного государства. Турция и ранее прибегала к политическому шантажу. После обострения ситуации в сирийском Идлибе власти Турции заявили, что больше не могут сдерживать потоки мигрантов и открыли свои границы с Евросоюзом. Анкара использует тему мигрантов, чтобы оказывать давление на Россию через европейские страны.

Напомним, ранее многие эксперты высказали уверенность, что действующий лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад сможет одержать победу на предстоящих выборах, так как пользуется уважением и доверием среди населения.

Парламентские выборы в Сирии пройдут 13 апреля этого года. Последний раз они проводились в стране в апреле 2016 года. Тогда явка избирателей превысила 57%.