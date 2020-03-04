Анкара ждет договоренностей по Идлибу по итогам встречи Путина и Эрдогана

Анкара, 4 марта. Турция надеется на достижение соглашения с Россией по урегулированию ситуацию в Идлибе по итогам переговоров глав государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

По словам Калына, турецкая сторона рассматривает главной целью предстоящей встречи — обеспечение перемирия в сирийской провинции.

«У нас с Россией всесторонние отношения. Мы обсудим шаги, которые можем предпринять для обеспечения перемирия», — заявил он.

Представитель Эрдогана выразил надежду, что достигнутые в ходе переговоров первых лиц соглашения снизят напряженность и помогут разрешению кризиса с беженцами.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, когда террористы, контролирующие территорию сирийской провинции, атаковали войска САР. Правительственная армия Сирии открыла ответный огонь, в результате погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах боевиков, передавал RT. Российский Центр по примирению враждующих сторон запрашивал координаты турецких сил. Согласно переданным турецкими военными координатам, они находились вне зоны обстрела, однако в действительности силовики оказались среди террористов, передавала «Газета.ру».

Турция инициировала начало новой операции в Сирии «Весенний щит», в рамках которой наносит удары по позициям САА.



Отметим, Анкара оказывает радикалам поддержку вооружением и военной техникой. Этим Турция осложняет работу САА, которая проводит против боевиков военную операцию. По сути Турция противоречит собственным заявлениям о желании урегулировать обстановку в регионе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя действия Турции в Идлибе, заявил ранее, что Россия подтверждает полную приверженность сочинским договоренностям по зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Он напомнил, что соглашения предполагают размежевание сирийской оппозиции и террористов, введение демилитаризованного пояса, обеспечение беспрепятственного использования автомагистралей, которые пересекают зону безопасности.