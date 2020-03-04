Власти ДНР не верят в объективность суда по MH17

Донецк, 4 марта. Решение суда, расследующего дело о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, может быть необъективным. Об этом заявил депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

Как было объявлено ранее, судебные заседания по делу о малайзийском Boeing 777 начнутся 9 марта. По мнению Бердичевского, суд может назначить виновных в катастрофе, нарушая принципы объективности.

«Анонсируемое решение по катастрофе MH17, на самом деле, предсказать несложно. Скорее всего, на основании неизвестного происхождения аудио- и видеоматериалов, постов в соцсетях и свидетельств неизвестных лиц приговор будет вынесен именно тем лицам, которые были назначены виновниками через час после трагедии. А это будет необъективно», — заявил он.

Сам Бердичевский летом 2014, на момент катастрофы рейса MH-17, занимал должность начальника международной информационной службы политотдела Минобороны республики.

Он напомнил, что Запад проигнорировал как многочисленные брифинги Минобороны РФ и корпорации, производившей ЗРК «Бук», так и данные нидерландской разведки, которая пришла к выводу, что никаких «российских Буков» в районе катастрофы не было.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей заявила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.