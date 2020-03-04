Иностранные наемники ПНС понесли потери в результате междоусобной борьбы

Триполи, 4 марта. В Ливии зафиксированы столкновения между террористическими группировками. Как стало известно Федеральному агентству новостей, погибли десятки наемников.

Так, сообщается о столкновении между чадскими наемниками и группировками из Мисураты в районе Аль-Каримия. Согласно последним данным, в результате столкновения было убито 15 чадских наемников и три боевика из Мисураты.

Ранее на фоне заявлений «министра внутренних дел» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги о том, что группировка «ан-Наваси» не имеет ничего общего с ПНС и является террористической, в Триполи 27 и 28 февраля произошли столкновения между боевиками «ан-Наваси» и сирийскими наемниками в районе Салах-ад-Дин и Айн-Зара. По предварительным данным, жертвами столкновений стали 57 боевиков.

Ранее ФАН сообщал, что Башага стремится усилить свое влияние в Триполи, ослабляя триполитанские банды и предоставляя боевикам Мисураты больше военных ресурсов и рычагов давления. Бросается в глаза то, что «праведный гнев» министра внутренних дел ПНС направлен исключительно на триполитанские группировки, что послужило мотивом для ряда скандалов за последнюю неделю.

В результате боевики «ан-Наваси» в полном составе покинули позиции в столице и потребовали отставки «министра внутренних дел» ПНС Ливии, после чего подконтрольные Башаге турецкие наемники и вооруженные формирования напали на них.

Конфликт был улажен, но боевики «ан-Наваси» перестали пускать «министра» на свои позиции. Они обвинили его в безответственном поведении, потому что «его действия привели к расколу в рядах сил «Вулкана гнева» и возникновению разногласий».